Фото: Доннарумма пришёл поддержать Синнера на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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Голкипер «ПСЖ», чемпион Европы – 2020 по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма наблюдает за стартовым матчем трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира соотечественника Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025 из бокса теннисиста.
Фото: https://x.com/giovannipelazzo
Синнер (1) в первом круге грунтового мэйджора встречается с 75-й ракеткой мира представителем Франции Артуром Риндеркнешем. На момент написания новости идёт первая партия матча, Синнер ведёт со счётом 3:2.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|1
75
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).
Комментарии
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