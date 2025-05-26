Фото: Доннарумма пришёл поддержать Синнера на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Голкипер «ПСЖ», чемпион Европы – 2020 по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма наблюдает за стартовым матчем трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира соотечественника Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025 из бокса теннисиста.

Фото: https://x.com/giovannipelazzo

Синнер (1) в первом круге грунтового мэйджора встречается с 75-й ракеткой мира представителем Франции Артуром Риндеркнешем. На момент написания новости идёт первая партия матча, Синнер ведёт со счётом 3:2.

В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).