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Фото: Доннарумма пришёл поддержать Синнера на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Фото: Доннарумма пришёл поддержать Синнера на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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Голкипер «ПСЖ», чемпион Европы – 2020 по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма наблюдает за стартовым матчем трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира соотечественника Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025 из бокса теннисиста.

Фото: https://x.com/giovannipelazzo

Синнер (1) в первом круге грунтового мэйджора встречается с 75-й ракеткой мира представителем Франции Артуром Риндеркнешем. На момент написания новости идёт первая партия матча, Синнер ведёт со счётом 3:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		2
4 		1
             
Артур Риндеркнеш
75
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).

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