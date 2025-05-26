«Милан» объявил о назначении Игли Таре спортивным директором

«Милан» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста римского «Лацио» и сборной Албании Игли Таре на должность спортивного директора клуба.

«Стать частью такого клуба, как «Милан», – это источник огромной гордости и ответственности. Я благодарен клубу за то, что он доверил мне эту должность.

Клуб знает о моей твёрдой решимости и желании добиться успеха: я посвящу весь свой опыт служению этому великому клубу, который полон решимости вернуться на передовые позиции итальянского и европейского футбола», – приводит слова Таре пресс-служба клуба.

Напомним, данная должность оставалась вакантной с декабря 2024 года, после ухода из клуба Антонио Д'Оттавио.

Таре 51 год. Будучи футболистом в Италии, он выступал за «Брешию», «Болонью» и «Лацио», а в период с 2009 по 2023 год занимал должность спортивного директора в римском клубе.