Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил список футболистов, вызванных на предстоящие матчи национальной команды в отборочном этапе к чемпионату мира 2026 года. В пятницу, 6 июня, Бразилия сыграет на выезде с Эквадором. В среду, 11 июня — примет на своём поле Парагвай.
Вратари: Алисон, Бенто, Уго Соуза.
Защитники: Алешандро, Бералдо, Маркиньос, Лео Ортис, Данило, Алекс Сандро. Карлос Аугусто, Уэсли, Вандерсон.
Полузащитники: Андреас Перейра, Бруно Гимарайнс, Андрей Сантос, Каземиро, Эдерсон, Жерсон.
Нападающие: Эстевао, Антони, Мартинелли, Кунья, Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон.
12 мая о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии официально объявила бразильская футбольная конфедерация. После 14 матчей команда занимает четвёртое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2026 с 21 очком.
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