«Краснодар» — чемпион. Что будет с «Зенитом». Трэш со стыками. ПЛН #102

«Чемпионат» представляет 102-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Сезон официально завершился. «Краснодар» — чемпион, а «Зенит» — без трофеев в 100-летие. Что творилось на главном матче сезона, какие перемены будут в Петербурге и что за трэш происходит со стыками. А ещё продление Станковича, респект трём клубам и даже прогноз на Суперфинал Кубка России. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
Розыгрыш в честь 100 выпусков подкаста
Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды
0:00 — Всем привет! Начинаем исторический выпуск
1:42 — Как себя вёл Галицкий и другие детали. Устный репортаж Андрея из Краснодара
6:10 — Ошибка «Динамо» на примере из истории
9:20 — Ещё подробности с чемпионского матча. Мусаев удивил!
17:00 — Тёмная сторона чемпионства «Краснодара»
19:55 — Главные герои «Краснодара» по нашей версии
24:43 — «Королева кубков»
30:24 — «Динамо» и Карпин
35:02 — Не ждите Митрофанова в «Зените»
37:19 — Прогноз на Суперфинал Кубка России
37:46 — Что будет с «Зенитом»?
44:10 — Андрей Мостовой зарядил про «Спартак». Как к этому относиться?
46:43 — Лучшие в «Зените». Выбор символичный
47:46 — То самое заявление на сайте «Зенита». Что это было?
55:34 — Оцениваем сезон ЦСКА. И выбираем лучших
1:02:57 — Полный трэш со стыками. К РФС большие вопросы
1:11:29 — «Спартак» продлил Станковича. Это ошибка?
1:20:14 — Кого купит и продаст «Спартак»
1:23:00 — Лучшие в «Спартаке»
1:24:09 — Каким будет новое «Динамо»? И выбираем лучшего
1:29:43 — «Локомотив». Когда перестройка и продадут ли Батракова
1:32:48 — Коротко про клубы не из топ-6. Трём командам — плотный респект