«Краснодар» — чемпион. Что будет с «Зенитом». Трэш со стыками. ПЛН #102

«Чемпионат» представляет 102-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Сезон официально завершился. «Краснодар» — чемпион, а «Зенит» — без трофеев в 100-летие. Что творилось на главном матче сезона, какие перемены будут в Петербурге и что за трэш происходит со стыками. А ещё продление Станковича, респект трём клубам и даже прогноз на Суперфинал Кубка России. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Розыгрыш в честь 100 выпусков подкаста

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды

0:00 — Всем привет! Начинаем исторический выпуск

1:42 — Как себя вёл Галицкий и другие детали. Устный репортаж Андрея из Краснодара

6:10 — Ошибка «Динамо» на примере из истории

9:20 — Ещё подробности с чемпионского матча. Мусаев удивил!

17:00 — Тёмная сторона чемпионства «Краснодара»

19:55 — Главные герои «Краснодара» по нашей версии

24:43 — «Королева кубков»

30:24 — «Динамо» и Карпин

35:02 — Не ждите Митрофанова в «Зените»

37:19 — Прогноз на Суперфинал Кубка России

37:46 — Что будет с «Зенитом»?

44:10 — Андрей Мостовой зарядил про «Спартак». Как к этому относиться?

46:43 — Лучшие в «Зените». Выбор символичный

47:46 — То самое заявление на сайте «Зенита». Что это было?

55:34 — Оцениваем сезон ЦСКА. И выбираем лучших

1:02:57 — Полный трэш со стыками. К РФС большие вопросы

1:11:29 — «Спартак» продлил Станковича. Это ошибка?

1:20:14 — Кого купит и продаст «Спартак»

1:23:00 — Лучшие в «Спартаке»

1:24:09 — Каким будет новое «Динамо»? И выбираем лучшего

1:29:43 — «Локомотив». Когда перестройка и продадут ли Батракова

1:32:48 — Коротко про клубы не из топ-6. Трём командам — плотный респект