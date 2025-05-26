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Вратарь «Оренбурга» Москвичёв был успешно прооперирован после разрыва «крестов»

Вратарь «Оренбурга» Москвичёв был успешно прооперирован после разрыва «крестов»
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Голкипер «Оренбурга» и молодёжной сборной России Богдан Москвичёв был успешно прооперирован после разрыва передней крестообразной связки, который он получил в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Локомотивом» (1:1) 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба молодёжки.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«Желаем Богдану скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Права на Москвичёва принадлежат санкт-петербургскому «Зениту». 21-летний голкипер был арендован «Оренбургом» прошлым летом. За этот период вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, два из которых отыграл «на ноль».

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