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Аль-Хиляль — Аль-Кадисия, результат матча 26 мая 2025, счет 2:0, саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Кадисию» в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии
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Завершился матч 34-го тура саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия». Команды встречались на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу в заключительной игре чемпионата одержали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
26 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Митрович – 25'     2:0 Милинкович-Савич – 69'    

На 25-й минуте форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович ударом с пенальти открыл счёт. На 69-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество своей команды.

«Аль-Хиляль» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице Про-Лиги. В активе команды 75 набранных очков. Отставание от финишировавшего на первом месте «Аль-Иттихада» составило восемь очков. «Аль-Кадисия» осталась на четвёртой строчке с 68 очками.

Итоговая турнирная таблица Саудовской Про-Лиги
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