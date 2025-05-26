«Аль-Хиляль» победил «Аль-Кадисию» в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии

Завершился матч 34-го тура саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия». Команды встречались на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу в заключительной игре чемпионата одержали хозяева поля.

На 25-й минуте форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович ударом с пенальти открыл счёт. На 69-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество своей команды.

«Аль-Хиляль» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице Про-Лиги. В активе команды 75 набранных очков. Отставание от финишировавшего на первом месте «Аль-Иттихада» составило восемь очков. «Аль-Кадисия» осталась на четвёртой строчке с 68 очками.