«Аль-Иттихад» с минимальным счётом обыграл «Дамак» в заключительном туре Про-Лиги
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Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Дамак». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 1:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
26 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 0
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Бергвейн – 72'
Единственный гол во встрече на 72-й минуте забил нападающий хозяев Стивен Бергвейн с передачи Унаи Эрнандеса.
«Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги сезона-2024/2025 с 83 очками после 34 матчей. Напомним, команда досрочно стала чемпионом Саудовской Аравии за два тура до конца сезона. «Дамак» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 35 очков.
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