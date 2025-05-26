«Аль-Иттихад» с минимальным счётом обыграл «Дамак» в заключительном туре Про-Лиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Дамак». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 72-й минуте забил нападающий хозяев Стивен Бергвейн с передачи Унаи Эрнандеса.

«Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги сезона-2024/2025 с 83 очками после 34 матчей. Напомним, команда досрочно стала чемпионом Саудовской Аравии за два тура до конца сезона. «Дамак» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 35 очков.