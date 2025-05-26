«Аль-Наср» уступил «Аль-Фатеху», Роналду забил 936-й гол в карьере

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Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» в Эль-Хуфуфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Аль-Фатех» одолел «Аль-Наср» со счётом 3:2.

На 42-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт. Данный гол стал для него 936-м в карьере. Ответный мяч «Аль-Фатеха» на 45+4-й минуте забил форвард Матиас Варгас. На 75-й минуте полузащитник Садио Мане вывел гостей вперёд. На 81-й минуте нападающий Мурад Батна сравнял счёт. Победный мяч хозяев на 90+6-й минуте оформил форвард Матеус Мачадо — 3:2.

После 34 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Фатех» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. «Аль-Наср» занял третье место.