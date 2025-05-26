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Аль-Фатех — Аль-Наср, результат матча 34-го тура Про-Лиги, счёт 3:2, 26 мая 2025 года

«Аль-Наср» уступил «Аль-Фатеху», Роналду забил 936-й гол в карьере
Криштиану Роналду
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Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» в Эль-Хуфуфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Аль-Фатех» одолел «Аль-Наср» со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
26 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
3 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 42'     1:1 Варгас – 45+4'     1:2 Мане – 75'     2:2 Батна – 81'     3:2 Machado – 90+6'    

На 42-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт. Данный гол стал для него 936-м в карьере. Ответный мяч «Аль-Фатеха» на 45+4-й минуте забил форвард Матиас Варгас. На 75-й минуте полузащитник Садио Мане вывел гостей вперёд. На 81-й минуте нападающий Мурад Батна сравнял счёт. Победный мяч хозяев на 90+6-й минуте оформил форвард Матеус Мачадо — 3:2.

После 34 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Фатех» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. «Аль-Наср» занял третье место.

Турнирная таблица Про-Лиги
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