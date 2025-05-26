Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной» до 2031 года во вторник — Романо

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с клубом во вторник, 27 мая. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сделка закрыта, сегодня, 26 мая, агент Жорже Мендеш подписал соглашение. Отмечается, что контракт рассчитан до 2031 года.

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 ассистами. Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.