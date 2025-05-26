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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, Бензема — в топ-3

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, Бензема — в топ-3
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Завершился чемпионат Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На счету португальца 25 забитых мячей в 30 матчах Про-Лиги. На второй строчке расположился англичанин Айван Тони из «Аль-Ахли». У него 23 гола также в 30 встречах.

На третьем месте расположился экс-партнёр Криштиану Роналду по мадридскому «Реалу» Карим Бензема, на счету которого 21 мяч в 29 матчах за «Аль-Иттихад». Столько же голов — у форварда Абдерразака Хамдаллы из «Аль-Шабаба».

Лучшие бомбардиры чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2024/2025:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 25 голов;
2. Айван Тони («Аль-Ахли») — 23 гола;
3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 21 гол;
4. Абдерразак Хамдалла («Аль-Шабаб») — 21 гол.

Чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2024/2025 стал «Аль-Иттихад», набравший 83 очка в 34 матчах. На второй строчке расположился чемпион прошлого сезона «Аль-Хиляль» (75 очков). Тройку лидеров замкнул «Аль-Наср» (70 очков).

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