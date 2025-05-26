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В «Краснодаре» оценили вероятность ухода Эдуарда Сперцяна летом

В «Краснодаре» оценили вероятность ухода Эдуарда Сперцяна летом
Эдуард Сперцян
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Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил вероятность ухода капитана и полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

— Вероятность ухода Сперцяна как бы вы сейчас оценили?
— Наверное, сейчас 60%. Но это моё ощущение. Поскольку я не вхожу в какие-то нюансы предложений и переговоров, поэтому моё ощущение — это 60%, может быть, больше, — сказал Бузникин в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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