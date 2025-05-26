Итоговая турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025

В чемпионате Саудовской Аравии завершился сезон-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговую турнирную таблицу.

Победителем турнира стал «Аль-Иттихад», набравший 83 очка. Отметим, что команда досрочно стала чемпионом страны за два тура до окончания сезона. Второе место занял «Аль-Хиляль», у которого 75 очков. Тройку замкнула «Аль-Кадисия» с 68 очками.

«Аль-Наср» Криштинану Роналду финишровал на четвёртой строчке, у команды 67 очков. Столько же набрал «Аль-Ахли», занявший пятое место соответственно.

Покинули высший дивизион по итогам сезона «Аль-Ороба» (33 очка), «Аль-Вахда» (33) и «Аль-Раед» (21).