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В «Краснодаре» высказались о возможном трансфере Наира Тикнизяна из «Локомотива»

В «Краснодаре» высказались о возможном трансфере Наира Тикнизяна из «Локомотива»
Наир Тикнизян
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Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

— Правда, что Тикнизян может перейти в «Краснодар»?
— Об этом я не слышал, даже слухов таких не было. На данном этапе, наверное, нет. Но всё возможно. Российский рынок очень узкий, — сказал Бузникин в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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