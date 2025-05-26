«Хайденхайм» на 90+5-й минуте обыграл «Эльфсберг» и сохранил прописку в Бундеслиге

Завершился ответный матч за право выступать в следующем сезоне немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Эльфсберг» и «Хайденхайм». Команды играли на стадионе «Вальштадион Кайзерлинде» в Шпизен-Эльверсберге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном (Германия). «Хайденхайм» одолел «Эльфсберг» со счётом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч).

На девятой минуте нападающий «Хайденхайма» Матиас Хонсак открыл счёт. Ответный мяч «Эльфсберга» на 31-й минуте забил полузащитник Робин Фелльхауэр. Победный мяч гостей на 90+5-й минуте оформил форвард Лео Шенца — 2:1. Таким образом, «Хайденхайм» сохранил прописку в высшем дивизионе Германии.