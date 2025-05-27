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Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов

Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов
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В понедельник, 26 мая, состав вылетевшего из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 «Факела» покинули сразу восемь человек.

В 16:53 мск пресс-служба клуба объявила об уходе из команды в статусе свободного агента полузащитника Дилана Мертенса. Тогда же стало известно о возвращении форвардов Александра Ломовицкого («Рубин»), Алексея Каштанова («Урал») и хавбека Михаила Щетинина («Локомотив») в клубы, из которых они были арендованы.

В 18:16 мск в телеграм-канале «Факела» сообщили об уходе арендованного у «Ростова» защитника Игоря Калинина, а также об истечении срока действия контракта вратаря Александра Беленова.

В 20:06 мск «Факел» информировал об уходе капитана команды Ираклия Квеквескири. Контракт 35-летнего полузащитника также подошёл к концу.

В 20:33 мск стало известно о завершении карьеры защитника воронежской команды Сергея Брызгалова. Он защищал цвета «Факела» с 2019 года.

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