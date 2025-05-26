Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Несколько пострадавших при ЧП в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

Несколько пострадавших при ЧП в Ливерпуле находятся в критическом состоянии
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько человек, пострадавших в результате наезда транспортного средства на толпу людей в Ливерпуле, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Guardian.

«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — говорится в материале газеты.

В понедельник, 26 мая, предположительно в 20:00 мск машина въехала в толпу людей, которые собрались в центре Ливерпуля, чтобы принять участие в параде по поводу победы одноимённого футбольного клуба в английской Премьер-лиге. На видео, распространённых в социальных сетях, виден тёмный минивэн, предположительно, Ford Galaxy, который довольно быстро едет в толпе, совершая манёвры и врезаясь в людей, пока его не останавливают.

Материалы по теме
Видео
Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android