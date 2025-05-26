Несколько пострадавших при ЧП в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

Несколько человек, пострадавших в результате наезда транспортного средства на толпу людей в Ливерпуле, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Guardian.

«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — говорится в материале газеты.

В понедельник, 26 мая, предположительно в 20:00 мск машина въехала в толпу людей, которые собрались в центре Ливерпуля, чтобы принять участие в параде по поводу победы одноимённого футбольного клуба в английской Премьер-лиге. На видео, распространённых в социальных сетях, виден тёмный минивэн, предположительно, Ford Galaxy, который довольно быстро едет в толпе, совершая манёвры и врезаясь в людей, пока его не останавливают.