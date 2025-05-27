«Ливерпуль» выступил с официальным обращением после наезда автомобиля на толпу фанатов

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала официальное обращение клуба после наезда автомобиля на толпу болельщиков во время праздничного парада в честь победы в английской Премьер-лиге. По данным СМИ, несколько пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии.

«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по поводу ситуации на Уотер-стрит, которая произошла ближе к концу чемпионского парада этим вечером. Наши мысли и молитвы — с теми, кто пострадал в результате этого серьёзного инцидента. Мы будем продолжать оказывать нашу полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые занимаются этим эпизодом», — говорится в обращении пресс-службы «Ливерпуля» в соцсети Х.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.