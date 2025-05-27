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Анчелотти высказался о назначении главным тренером сборной Бразилии

Анчелотти высказался о назначении главным тренером сборной Бразилии
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Карло Анчелотти высказался о своём назначении на должность главного тренера сборной Бразилии и заявил, что намерен сделать команду чемпионом.

«Я очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. Меня встретили с большой теплотой, и мы собираемся проделать очень ответственную работу.

Хочу поблагодарить Бразильскую конфедерацию футбола и «Реал» за предоставленную мне возможность работать в Бразилии. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Я постараюсь выполнить работу на высшем уровне.

Моя связь [с Бразилией] возникла очень давно, в 1980-х годах. Я тренировал более 34 игроков из Бразилии. Роналдо, Ривалдо, Кака… Очень многих. Не могу не упомянуть последних из них, таких как Родриго и Эндрик.

Я побывал почти во всех городах мира, но не был в Рио. Я хочу насладиться этим городом», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, о назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая.

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