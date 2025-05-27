Агент Гурцкая — о Вильягре в ЦСКА: не выходит на поле и даже не тренируется с командой

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об аргентинском опорном полузащитнике московского ЦСКА Родриго Вильягре.

«Я не могу понять, у меня такого не было в практике. Я даже не слышал, чтобы привезли игрока, который не тренируется с командой. Он не выходит на поле, он не тренируется с командой. Надо ещё учитывать, что ЦСКА очень экономно тратит деньги. Но как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить € 8 млн и не усилить команду… Алеррандро тоже пока не усиление. Как будто Алеррандро проигрывает конкуренцию даже Глебову», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В прошедшем сезоне Вильягра не сыграл ни одного матча за ЦСКА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.