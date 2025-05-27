«Эта глава окончена, спасибо». Криштиану Роналду — о последнем матче «Аль-Насра» в сезоне
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после поражения клуба в матче заключительного 34-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фатехом» (2:3).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
26 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
3 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 42' 1:1 Варгас – 45+4' 1:2 Мане – 75' 2:2 Батна – 81' 3:2 Machado – 90+6'
«Эта глава окончена. История? Всё ещё пишется. Благодарен всем», — написал Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
«Аль-Наср» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 70 очками в активе. Отставание от победившего «Аль-Иттихада» составило 13 очков. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 25 забитых мячей. Ранее сообщалось, что португалец может перебраться в «Аль-Хиляль» ради участия в клубном чемпионате мира.
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