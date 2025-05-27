«Эта глава окончена, спасибо». Криштиану Роналду — о последнем матче «Аль-Насра» в сезоне

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после поражения клуба в матче заключительного 34-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фатехом» (2:3).

«Эта глава окончена. История? Всё ещё пишется. Благодарен всем», — написал Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Аль-Наср» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 70 очками в активе. Отставание от победившего «Аль-Иттихада» составило 13 очков. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 25 забитых мячей. Ранее сообщалось, что португалец может перебраться в «Аль-Хиляль» ради участия в клубном чемпионате мира.