Анчелотти ответил на вопрос, почему возглавил сборную Бразилии, а не Италии

65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему предпочёл возглавить сборную Бразилии, а не Италии.

«Потому что у Италии в данный момент есть тренер, им тренер не нужен. Меня никогда не приглашали в сборную Италии. Интерес исходил от Бразилии. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, ведь история говорит, что Бразилия — лучшая сборная в мире. Бразилия пять раз становилась чемпионом мира и хочет сделать это в шестой раз. Меня выбрали для этого. Это огромная ответственность, но я принимаю её с удовольствием», — приводит слова Анчелотти Marca.

О назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая. В понедельник, 26 мая, Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем.