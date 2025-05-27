Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти ответил на вопрос, почему возглавил сборную Бразилии, а не Италии

Анчелотти ответил на вопрос, почему возглавил сборную Бразилии, а не Италии
Аудио-версия:
Комментарии

65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему предпочёл возглавить сборную Бразилии, а не Италии.

«Потому что у Италии в данный момент есть тренер, им тренер не нужен. Меня никогда не приглашали в сборную Италии. Интерес исходил от Бразилии. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, ведь история говорит, что Бразилия — лучшая сборная в мире. Бразилия пять раз становилась чемпионом мира и хочет сделать это в шестой раз. Меня выбрали для этого. Это огромная ответственность, но я принимаю её с удовольствием», — приводит слова Анчелотти Marca.

О назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая. В понедельник, 26 мая, Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем.

Материалы по теме
Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android