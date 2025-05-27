Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии

Новый главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал нападающего «Сантоса» Неймара в сборную.

«Я старался выбирать футболистов, которые находятся в хорошей форме. Недавно у Неймара была травма. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет.

На данный момент у нас много футболистов, которые страдают от травм и не могут быть вызваны в сборную, как, например, Неймар. Я хочу сказать, что в Бразилии много талантливых игроков.

В случае с Неймаром мы рассчитываем на него. Бразилия рассчитывает на него. Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я разговаривал с ним сегодня утром, чтобы объяснить [своё решение]. Он полностью согласен», – приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

В понедельник, 26 мая, итальянский специалист объявил состав сборной Бразилии на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и Парагваем.