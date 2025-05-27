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Статистика Криштиану Роналду в сезоне-2024/2025

Статистика Криштиану Роналду в сезоне-2024/2025
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В Саудовской Аравии официально подошёл к концу футбольный сезон. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира Про-Лиги с 25 забитыми мячами. Его клуб финишировал в турнирной таблице на третьем месте с 70 очками.

Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 35 голов и четыре результативные передачи в 41 встрече за «Аль-Наср» во всех турнирах. Восемь голов 40-летний форвард забил в восьми матчах Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.

Статистика Криштиану Роналду в сезоне-2024/2025:

саудовская Про-Лига — 30 игр, 25 голов, 3 передачи;
Лига чемпионов АФК — 8 игр, 8 голов;
Суперкубок Саудовской Аравии — 2 игры, 2 гола, 1 передача;
Кубок Саудовской Аравии — 1 игра.

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