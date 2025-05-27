Анчелотти вызвал Антони в сборную Бразилии, оставив вне заявки Родриго

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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил заявку национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает пресс‑служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Отмечается, что в состав вошли 25 футболистов. Главной неожиданностью стало отсутствие вингера Родриго Гоэса из мадридского «Реала», который играл под руководством Анчелотти. Кроме того, свой вызов в национальную команду пентакампеонов получил нападающего испанского «Бетиса» Антони. Вингер получил первый вызов с марта 2023 года. Также в состав вернулся хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Полностью состав Бразилии на первые матчи под руководством Анчелотти выглядит так:

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Бенто («Аль‑Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»);

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Алекссандро («Лилль»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Карлос Аугусто («Интер»), Данило («Фламенго»), Вандерсон («Монако»), Уэсли («Фламенго»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»); Андрей Сантос («Страсбург»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Аталанта»), Жерсон («Фламенго»);

Нападающие: Эстевао («Палмейрас»), Антони («Бетис»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»).

Напомним, сборная Бразилии сыграет с национальными командами Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня) в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года.

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию: