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В агентстве Кайо отреагировали на информацию об интересе «Ботафого» к игроку «Краснодара»

В агентстве Кайо отреагировали на информацию об интересе «Ботафого» к игроку «Краснодара»
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В агентстве защитника «Краснодара» Кайо NG Soccer прокомментировали информацию, что бразильский клуб «Ботафого» ведёт переговоры о подписании футболиста.

«Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в «Ботафого» у нас нет», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе агентства.

Кайо 29 лет. Он перебрался в российский клуб из португальской «Санта-Клары» в 2019 году за € 3 млн. Его контракт с «быками» действует до лета 2027 года. В завершившемся сезоне бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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