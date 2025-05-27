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Евгений Ловчев — о «Зените»: учитесь, все клубы, как надо праздновать 100-летие

Евгений Ловчев — о «Зените»: учитесь, все клубы, как надо праздновать 100-летие
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, как «Зенит» отметил 100-летие клуба.

«Учитесь, все клубы, как надо праздновать 100-летие. Как это сделал «Зенит». Чтобы город гудел!» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В Санкт-Петербурге 25 мая прошёл матч легенд, в котором санкт-петербургский «Зенит» победил ленинградский со счётом 3:1. Также возле старого стадиона «Зенита» было яркое пиротехническое шоу. Помимо этого, «Зенит» открыл выставку, посвящённую 100-летию клуба, которую посетили действующие игроки, ветераны и первые болельщики. Завершал вечер праздничный концерт.

По итогам сезона РПЛ «Зенит» финишировал на втором месте, набрав 66 очков.

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