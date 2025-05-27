Аршавин назвал лучших российских футболистов. В списке нет игроков «Зенита» и «Краснодара»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал трёх лучших российских футболистов на данный момент. Примечательно, что в список не вошли игроки «Краснодара» и «Зенита».

«На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются Кисляк, Батраков и Пиняев», – приводит слова Аршавина Metaratings.ru.

Кисляк в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и результативную передачу. На счету Батракова 37 встреч за «Локомотив», в которых он забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Пиняев принял участие в 38 играх за «Локомотив», забив 11 голов и сделав восемь результативных передач.