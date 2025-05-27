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Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в «Реале»

Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в «Реале»
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Недавно возглавивший мадридский «Реал» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем бразильского полузащитника «сливочных» Родриго. Отметим, ранее появилась информация, что хавбек планирует покинуть команду по окончании сезона.

«Он играет за «Реал», и мы планируем пообщаться со всеми футболистами, ведь они действительно этого заслуживают. Он выдающийся игрок, и нам он очень нужен нам. Я хочу, чтобы он остался в команде», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, в текущем сезоне бразильский полузащитник провёл за мадридский «Реал» 50 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

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