Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в «Реале»

Недавно возглавивший мадридский «Реал» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем бразильского полузащитника «сливочных» Родриго. Отметим, ранее появилась информация, что хавбек планирует покинуть команду по окончании сезона.

«Он играет за «Реал», и мы планируем пообщаться со всеми футболистами, ведь они действительно этого заслуживают. Он выдающийся игрок, и нам он очень нужен нам. Я хочу, чтобы он остался в команде», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, в текущем сезоне бразильский полузащитник провёл за мадридский «Реал» 50 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.