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Сергей Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Сергей Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семака ответил на вопрос о своём будущем в команде. Напомним, по итогам сезона чемпионата России «Зенит» финишировал на втором месте, уступив в борьбе за чемпионство «Краснодару».

«Как вижу своё будущее? У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь, мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар» и отдать ему должное, что прошёл этот чемпионат с минимальными потерями и заслуженно выиграл золото. А наши результаты, повторюсь, будет оценивать руководство «Зенита», — приводит слова Семака «Известия».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2030 года. Под руководством Семака «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом страны.

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