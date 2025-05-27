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Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса за сборную Бразилии

Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса за сборную Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игре вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за национальную команду.

«Вини не всегда демонстрировал свой лучший футбол в составе сборной? Теперь у него есть шанс это исправить. Он глубоко предан Бразилии, и, возможно, именно из-за этого испытывает дополнительное давление. Тем не менее, он потрясающий игрок, усердно трудится и обладает настоящим боевым духом», — приводит слова Анчелотти Yahoo Sports.

Напомним, Анчелотти возглавил сборную Бразилии 12 мая этого года.

Бразильский вингер провёл за национальную команду 39 матчей, где отличился шестью голами.

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