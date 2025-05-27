Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса за сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игре вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за национальную команду.

«Вини не всегда демонстрировал свой лучший футбол в составе сборной? Теперь у него есть шанс это исправить. Он глубоко предан Бразилии, и, возможно, именно из-за этого испытывает дополнительное давление. Тем не менее, он потрясающий игрок, усердно трудится и обладает настоящим боевым духом», — приводит слова Анчелотти Yahoo Sports.

Напомним, Анчелотти возглавил сборную Бразилии 12 мая этого года.

Бразильский вингер провёл за национальную команду 39 матчей, где отличился шестью голами.