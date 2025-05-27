Ламин Ямаль установил рекорд Ла Лиги в XXI веке

17-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль установил рекорд по количеству результативных передач в Ла Лиге. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации статистического портала, в XXI веке никто из игроков в возрасте моложе 20 лет не отдавал столько результативных передач за один сезон в чемпионате Испании.

Напомним, в текущем сезоне 17-летний футболист принял участие в 35 матчах испанского чемпионата, где отметился девятью голами и 15 результативными передачами. Всего же в сезоне-2024/2025 на счету вингера 55 игр за каталонский клуб. В них Ямаль отметился 18 голами 25 результативными передачами.