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В УЕФА сделали заявление по возможному допуску российских команд к международным турнирам

В УЕФА сделали заявление по возможному допуску российских команд к международным турнирам
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможности допуска российских юношеских и взрослых команд к международным турнирам.

«Прежде всего, это дети. Если бы они приехали в вашу страну или в мою, обняли ребёнка или сами были бы обняты другими детьми, вы бы поняли, что они не плохие люди. Сейчас они думают, что мы их ненавидим, что мы ненавидим их нацию. Я не ненавижу ни одну нацию. Некоторые федерации были под таким политическим давлением, что просто боялись. Но, разумеется, ничего не изменится в отношении взрослых российских сборных, пока не закончится СВО. Грустно, что мы настолько ограничены, что даже детям не позволяем играть», — приводит слова Чеферина O Jogo со ссылкой на Kicker.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

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