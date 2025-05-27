В УЕФА сделали заявление по возможному допуску российских команд к международным турнирам

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможности допуска российских юношеских и взрослых команд к международным турнирам.

«Прежде всего, это дети. Если бы они приехали в вашу страну или в мою, обняли ребёнка или сами были бы обняты другими детьми, вы бы поняли, что они не плохие люди. Сейчас они думают, что мы их ненавидим, что мы ненавидим их нацию. Я не ненавижу ни одну нацию. Некоторые федерации были под таким политическим давлением, что просто боялись. Но, разумеется, ничего не изменится в отношении взрослых российских сборных, пока не закончится СВО. Грустно, что мы настолько ограничены, что даже детям не позволяем играть», — приводит слова Чеферина O Jogo со ссылкой на Kicker.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.