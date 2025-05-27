Анчелотти рассказал, какая главная цель у сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о том, какие цели он ставит для национальной команды.

«Я искренне надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. Меня тепло приняли, и впереди нас ждет очень ответственная работа. Хочу выразить благодарность Бразильской конфедерации футбола и «Реалу» за предоставленную возможность работать в этой сфере.

У меня всегда были особые отношения с Бразилией. Я приложу все усилия, чтобы выполнить свою работу на высшем уровне. Моя связь с этой страной началась еще в 80-х, и за годы я тренировал более 34 бразильских игроков, среди которых Роналдо, Ривалдо, Кака… Очень многие. Не могу не упомянуть последних — Родриго и Эндрика», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Анчелотти возглавил национальную команду Бразилии в мае этого года.