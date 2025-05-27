«Клубы в восторге, в это даже трудно поверить». Глава УЕФА – о новом формате еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новом формате еврокубков.

«Нельзя сказать, что всё прошло абсолютно идеально, но это был ошеломительный успех, превзошедший наши ожидания. Отложим Лигу чемпионов на минуту и посмотрим на Лигу Европы и Лигу конференций. Я видел, как словенский клуб с бюджетом € 8 млн дошёл до четвертьфинала. Целе — город с населением 40 000 человек. Он дошёл до четвертьфинала и на равных боролся с «Фиорентиной», чей бюджет почти € 200 млн. Новый формат даёт ещё больше возможностей таким клубам. Новая система солидарных выплат только начала работать в этом году. Десять процентов от € 4,4 млрд — это € 440 млн Клубы в восторге. Они невероятно счастливы — в это даже трудно поверить. В целом, у нас также очень хорошие отношения с европейскими лигами. Они понимают, что мы все живём в одной экосистеме и должны работать вместе», — приводит слова Чеферина O Jogo со ссылкой на Kicker.

С сезона-2024/2025 еврокубки проводятся в новом формате. Исчез групповой этап. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. Все игры проводились с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.

По итогам восьми туров формировалась таблица из 36 клубов. Так определялся топ-8 команд, которые сразу отправились в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводили стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-е место и ниже, вылетели из еврокубков.