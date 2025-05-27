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Жозе Моуринью саркастично высказался о турецком футболе, упомянув свои достижения

Жозе Моуринью саркастично высказался о турецком футболе, упомянув свои достижения
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью иронично ответил на вопрос журналиста о том, что португалец уже семь лет не выступал в Лиге чемпионов.

— Вы не были в Лиге чемпионов уже 7 лет. Как вы определяете свои предпочтения в мышлении?
— За последние 7 лет я дважды играл в финалах европейских турниров… Таким образом, за последние 7 лет я играл в большем количестве еврокубковых финалов, чем весь турецкий футбол видел за свою историю, — приводит слова Моуринью HT Spor.

Напомним, Моуринью с «Ромой» выиграл Лигу конференций в 2022 году и вышел в финал Лиги Европы в 2023 году.

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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