Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Атлетико» Ян Облак установил вратарский рекорд Ла Лиги всех времён

Голкипер «Атлетико» Ян Облак установил вратарский рекорд Ла Лиги всех времён
Комментарии

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак после победы в заключительном матче чемпионата Испании с «Жироной» (4:0) стал обладателем трофея Саморы, который вручается вратарю, с наименьшим показателем пропущенных мячей за игру.

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 68'     0:2 Лангле – 87'     0:3 Сёрлот – 90'     0:4 Сёрлот – 90+3'    

Для словенского голкипера это шестой трофей в карьере, что является рекордом среди вратарей. Отметим, в 36 матчах испанского чемпионата в сезоне-2024/2025 Облак пропустил 30 мячей. Всего же в этом сезоне словенец провёл 46 игр, где пропустил 44 мяча.

Напомним, победителем чемпионата Испании стала каталонская «Барселона». «Атлетико» же занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
«МЮ» видит в Облаке замену для Онана, «Атлетико» требует € 30 млн — El Nacional
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android