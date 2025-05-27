Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ипсвича» за € 36 млн

«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ипсвича» за € 36 млн
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия сделки по английскому нападающему «Ипсвича» Лиаму Делапу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер» сообщил «Ипсвичу», что они выполнят пункт контракта Делапа о выкупе за £ 30 млн (около € 36 млн), если нападающий согласится перейти в стан «красных дьяволов».

Отмечается, что с представителями футболиста также были согласованы условия личного характера, соответственно, трансфер может быть осуществлён уже в кратчайшие сроки.

Напомним, в текущем сезоне англичанин принял участие в 40 матчах, где забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Куньи более чем за € 74 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android