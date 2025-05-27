«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ипсвича» за € 36 млн

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия сделки по английскому нападающему «Ипсвича» Лиаму Делапу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер» сообщил «Ипсвичу», что они выполнят пункт контракта Делапа о выкупе за £ 30 млн (около € 36 млн), если нападающий согласится перейти в стан «красных дьяволов».

Отмечается, что с представителями футболиста также были согласованы условия личного характера, соответственно, трансфер может быть осуществлён уже в кратчайшие сроки.

Напомним, в текущем сезоне англичанин принял участие в 40 матчах, где забил 12 голов и сделал две результативные передачи.