Ловчев оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение команды продлить контрактное соглашение с главным тренером Деяном Станковичем.

«Наверное, нужно укрепиться в обороне. Но правильным путем они идут. И то, что они переподписали контракт со Станковичем, это правильно все сделали. Будет команда чемпионом на следующий сезон», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ.

Ранее «Спартак» объявил о том, что продлил контракт со Станковичем до 2027 года. Тренер возглавил российский клуб в 2024 году.

По итогам сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков.