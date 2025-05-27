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Ловчев оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Ловчев оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение команды продлить контрактное соглашение с главным тренером Деяном Станковичем.

«Наверное, нужно укрепиться в обороне. Но правильным путем они идут. И то, что они переподписали контракт со Станковичем, это правильно все сделали. Будет команда чемпионом на следующий сезон», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ.

Ранее «Спартак» объявил о том, что продлил контракт со Станковичем до 2027 года. Тренер возглавил российский клуб в 2024 году.

По итогам сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков.

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