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Индзаги высказался о предстоящем финале ЛЧ, упомянув про проигрыш титула в Серии А

Индзаги высказался о предстоящем финале ЛЧ, упомянув про проигрыш титула в Серии А
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Итальянский специалист также прокомментировал то, что в последний момент «Интер»упустил чемпионство в Серии А.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» постарается забыть о том, что в последний день мы уступили титул чемпиона Серии А «Наполи», когда в субботу в финале мы встретимся с «ПСЖ». Пятница была непростым днём, поверьте мне. Это был очень сложный чемпионат. Но не стоит оглядываться назад, в футболе всегда нужно смотреть вперёд. Выпрями спину и давай двигаться вперёд.

Сегодня я снова видел ребят, мы вместе пообедали на улице. Нам предстоит важная игра, но эта команда всегда меня вдохновляла, и я думаю, что в субботу она снова это сделает»., — приводит слова Индзаги ESPN.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже 31 мая, начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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