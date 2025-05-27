Индзаги высказался о предстоящем финале ЛЧ, упомянув про проигрыш титула в Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Итальянский специалист также прокомментировал то, что в последний момент «Интер»упустил чемпионство в Серии А.

«Интер» постарается забыть о том, что в последний день мы уступили титул чемпиона Серии А «Наполи», когда в субботу в финале мы встретимся с «ПСЖ». Пятница была непростым днём, поверьте мне. Это был очень сложный чемпионат. Но не стоит оглядываться назад, в футболе всегда нужно смотреть вперёд. Выпрями спину и давай двигаться вперёд.

Сегодня я снова видел ребят, мы вместе пообедали на улице. Нам предстоит важная игра, но эта команда всегда меня вдохновляла, и я думаю, что в субботу она снова это сделает»., — приводит слова Индзаги ESPN.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже 31 мая, начало встречи в 22:00 по московскому времени.