Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера сезона-2024/2025

Пресс-служба чемпионата Испании на своём сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру и лучшему игроку сезона-2024/2025 в Ла Лиге.

На тренерскую награду по итогам минувшего розыгрыша претендуют семь специалистов Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис») и Маноло Гонсалес («Эспаньол»).

В число номинированных футболистов на MVP сезона вошли четыре игрока «Барселоны»: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Рафинья и Педри; три футболиста «Реала»: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде; а также два ярко проявивших себя испанских атакующих полузащитника — Иско из «Бетиса» и Ойан Сансет из «Атлетика».

Напомним, сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала», который стал вторым, составил четыре очка. На третьей строчке завершил текущий сезон «Атлетико», набрав 76 очков.