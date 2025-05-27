Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен обладатель трофея Сарры по итогам сезона-2024/2025 Ла Лиги

Нападающий «Вильярреала» Айосе Перес стал обладателем трофея Сарры сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «жёлтой субмарины».

Напомним, данная награда присуждается игроку-испанцу, забившему за сезон больше всего голов в Ла Лиге. Трофей назван в честь легендарного форварда «Атлетика» Тельмо Сарры.

Всего Айосе Перес забил 19 голов отдал две результативные передач в 30 играх текущей Ла Лиги. У баскского атакующего хавбека «Атлетика» Ойана Сансета, занявшего второе место, — 15 мячей и один голевой пас в 29 матчах.

Для Айосе данный трофей стал первым в карьере. В последний раз игрок «Вильярреала» получал награду в сезоне-2020/2021. Тогда приз заработал Жерар Морено (во второй раз подряд).

В минувшем сезоне награду разделили Альваро Мората, выступавший за «Атлетико», и форвард «Хетафе» Борха Майораль. Оба забили по 15 мячей.