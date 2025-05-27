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«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан — об игроке «Барселоны»

«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан — об игроке «Барселоны»
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Когда наблюдаешь за его игрой… Возьмём, к примеру, второй тайм полуфинала против «Интера» — ничего подобного я в жизни не видел. Это было нечто исключительное — мастерство и контроль над происходящим.

Было восхитительно смотреть на такую уверенную и зрелую игру. Мы все получили огромное удовольствие. Именно поэтому Ламин стал настоящим вдохновением для молодого поколения. У каждой эпохи — свои герои, и это прекрасно», — сказал Зидан на мероприятии Adidas.

17-летний Ямаль в сезоне-2024/2025 провёл 55 матчей за «Барселону», в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

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