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Колыванов ответил, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом

Колыванов ответил, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов отметил уровень главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. «Быки» под руководством 41-летнего специалиста заняли первое место в РПЛ.

«Мусаев вырос как тренер. Он прошёл огромную футбольную школу, очень умный специалист. Нужно быть сильным человеком, чтобы вытянуть команду.

«Краснодар» мог и в том сезоне стать чемпионом. Сейчас он стал немного другим, теперь «быки» играют конкретно по ситуации. И в титуле большая заслуга Мурада», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» впервые в своей истории выиграл трофей. Клуб был основан в 2008 году.

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