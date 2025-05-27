Хаби Алонсо рассказал, что он собирается делать со звёздным дуэтом Мбаппе — Винисиус

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о двух игроках мадридцах Винисиусе Жуниоре и Килиане Мбаппе в контексте их использования на поле.

– Есть ли у вас план, как сделать Винисиуса и Мбаппе совместимыми?

– Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. И не только Килиан и Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, два игрока, которые делают разницу, и мы должны выжать из них всё. Потому что если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим.

Но да, конечно, у меня есть идеи как задействовать их вместе. Но до встречи с ними есть время. Я собираюсь использовать его, чтобы поработать над этой идеей и убедиться, что игроки её примут.

Такое общение и взаимопонимание относительно того, чего мы хотим и как правильно этого добиться, очень важно. Они игроки топ-уровня, – приводит слова Алонсо AS.

Напомним, официальное объявление о назначении Алонсо на пост главного тренера «Реала» было сделано вчера.

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