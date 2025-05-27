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Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда

Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда
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27-летний левый вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вернётся в клуб этим летом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях. Футболист играл за «Астон Виллу» на правах аренды.

По сведениям источника, он будет доступен для трансфера за £ 40 млн. Именно такая сумма выкупа была прописана в арендном контракте с бирмингемским клубом. Игрок готов рассмотреть все предложения в межсезонье.

В текущем сезоне 27-летний англичанин забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 17 матчах за «Астон Виллу».

Ранее сообщалось, что Рашфорд может продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Рашфорд получил почётную степень в Манчестерском университете

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