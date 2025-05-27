«Барселона» договорилась о трансфере нового вратаря

Каталонская «Барселона» близка к подписанию вратаря Жоана Гарсии из «Эспаньола», сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, клуб уже достиг принципиальной договорённости с игроком, а вскоре внесёт сумму клаусулы — € 25 млн или € 30 млн.

Гарсия, вероятно, будет отдан в аренду одному из клубов Ла Лиги для получения игровой практики. На него претендуют «Бетис» и «Валенсия». Однако окончательное решение ещё не принято — возможно, «Барса» оставит вратаря в составе как конкурента или будущего наследника Марка-Андре тер Штегена.

24-летний Гарсия в этом сезоне пропустил 51 гол в 38 матчах и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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