Александр Максименко повторил рекорд Филимонова в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко повторил рекорд московского клуба по «сухим» матчам за сезон в Российской Премьер-лиге, сообщает телеграм-канал красно-белых. Это произошло в игре заключительного 30-го тура чемпионата России с «Химками» (5:0).

Максименко отыграл «на ноль». На счету 27-летнего голкипера стало 15 игр в сезоне-2024/2025, в которых он не пропустил. Он повторил рекорд бывшего вратаря «Спартака» Александра Филимонова по «сухим» матчам, установленный в 1997 году.

Максименко — воспитанник «Спартака». В завершившемся сезоне РПЛ он провёл 27 матчей, пропустив 23 гола. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.