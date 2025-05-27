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Александр Максименко повторил рекорд Филимонова в «Спартаке»

Александр Максименко повторил рекорд Филимонова в «Спартаке»
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко повторил рекорд московского клуба по «сухим» матчам за сезон в Российской Премьер-лиге, сообщает телеграм-канал красно-белых. Это произошло в игре заключительного 30-го тура чемпионата России с «Химками» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

Максименко отыграл «на ноль». На счету 27-летнего голкипера стало 15 игр в сезоне-2024/2025, в которых он не пропустил. Он повторил рекорд бывшего вратаря «Спартака» Александра Филимонова по «сухим» матчам, установленный в 1997 году.

Максименко — воспитанник «Спартака». В завершившемся сезоне РПЛ он провёл 27 матчей, пропустив 23 гола. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

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