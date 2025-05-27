Эрик тен Хаг объяснил свой приход в «Байер» и обозначил задачи клуба

Новоиспечённый главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг прокомментировал своё назначение.

«Байер» — один из лучших клубов Германии и входит в расширенную европейскую элиту. Клуб предлагает отличные условия, а разговоры с руководством меня действительно поразили. Я прибыл в Леверкузен, чтобы подтвердить выросшие за последние годы амбиции.

Задача – построить что-то новое в период перемен и сформировать амбициозную команду», – отметил нидерландец в комментариях, опубликованных на официальном сайте немецкого клуба.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг возглавлял «красных дьяволов» с лета 2022 года по октябрь 2024 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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