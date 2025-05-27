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«Ювентус» начал переговоры по возвращению Антонио Конте — источник

«Ювентус» начал переговоры по возвращению Антонио Конте — источник
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может снова возглавить «Ювентус». Как сообщает журналист DAZN Орацио Аккомандо, туринский клуб уже начал работу по возвращению 55-летнего специалиста.

Боссы «зебр» предлагают Конте трёхлетнее соглашение с окладом € 8 млн в год плюс бонусы, что суммарно может принести тренеру более € 24 млн за срок контракта.

Конте тренировал «Ювентус» в 2011–2014 годах, завоевав три скудетто подряд и дважды выиграв Суперкубок Италии.

Туринский клуб на сегодняшний день возглавляет Игор Тудор, пришедший по ходу сезона на смену Тьяго Мотте.

Напомним, несколько дней назад Конте с «Наполи» выиграл Серию А в свой первый год нахождения в клубе. В прошлом сезоне неаполитанцы были на десятой строчке чемпионата по его итогам.

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции

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