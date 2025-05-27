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Президент «Наполи» Де Лаурентис подтвердил скорый трансфер Кевина де Брёйне

Президент «Наполи» Де Лаурентис подтвердил скорый трансфер Кевина де Брёйне
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал понять, что хавбек Кевин Де Брёйне, который покидает «Манчестер Сити» в статусе свободного агента, переходит в неаполитанскую команду.

«Знаю, что Кевин уже купил виллу в Италии. Мы общались с ним утром, был видеозвонок с его семьей. Это официально? Контракт ещё не подписан, но всё серьезно», – приводит слова Де Лаурентиса Sky Sports.

«Наполи» в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл за «горожан» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»

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